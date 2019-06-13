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Sivas’ta yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 23:32 | Son Güncelleme

SİVAS’ta merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınında yıldırım isabet eden Fadik Köse (74) hayatını kaybetti.

Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta merkeze bağlı Gazi köyünde evinin yakınında yıldırım isabet eden Fadik Köse (74) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze 39 kilometre uzaklıkta bulunan Gazi köyünde meydana geldi. Evli ve üç çocuk annesi Fadik Köse evinin yakınlarındaki bahçeye gitti. Bu sırada Köse'ye bahçeye düşen yıldırım isabet etti. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Köse'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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