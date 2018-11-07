Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, yoğun sis görüldü. Kent merkezindeki yoğun sis tabakası nedeniyle görüş mesafesini bazı yerlerde 30 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis, aynı zamanda güzel görüntüler de oluşturdu. İlerleyen saatlerde sisin etkisini kaybetmesiyle hayat normale döndü.
FOTOĞRAFLI
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Freud kitaplarıyla kadınları tuzağına düşürdü
Bu karede öyle bir detay var ki…
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
İstanbul'da kimler aday olacak? AK Parti'de Binali Yıldırım, CHP'de Muharrem İnce sesleri
ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?
75 gündür kayıp olan belediye işçisinin cesedi bulundu! Olayın ardından yeni bir gizem çıktı
40 yıllık eşini balyozla öldüren koca: Beni tehdit ediyordu
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum