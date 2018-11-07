HABER

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 10:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, yoğun sis görüldü. Kent merkezindeki yoğun sis tabakası nedeniyle görüş mesafesini bazı yerlerde 30 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis, aynı zamanda güzel görüntüler de oluşturdu. İlerleyen saatlerde sisin etkisini kaybetmesiyle hayat normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta yoğun sis etkili olduSivas'ta yoğun sis etkili olduSivas'ta yoğun sis etkili oldu

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
-  D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti 1.5 saat trafiğe kapandı-  D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti 1.5 saat trafiğe kapandı
91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor91 yaşında tarla sürüyor, ekip, biçiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!

Fatih Portakal'dan olay yaratacak ABD yorumu!

Seri cinayetler planlayan şahıs yakalandı!

Seri cinayetler planlayan şahıs yakalandı!

Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı

Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı

Suriye'den taciz ateşi! Anında karşılık verildi

Suriye'den taciz ateşi! Anında karşılık verildi

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu

Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 7 Kasım 2018 hava durumu raporu

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.