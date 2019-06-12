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Sivas'ta yol çöktü, otomobil çukura düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:35 | Son Güncelleme

Sivas'ta yol çöktü, otomobil çukura düştü

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yağışın ardından yolda çökme sonucu oluşan çukura düşen otomobilde hasar meydana geldi.

Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, yağış sonrası yolun bir bölümü çöktü. Bu sırada Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil yoldaki çökme nedeniyle oluşan çukura düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Sivas Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun bu kısmını trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Çukurun kapatılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Araç ise çekici yardımıyla çıkartıldı.

Otomobil sahibi Yurtsever, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda daha önce çalışma yapıldığını ve çökme olduğunu anlatarak, "Geçiyordum birden yol çöktü. Araba içerisine gömüldü, üç defa yapıldı burası nasıl yapıldıysa." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da bölgede incelemede bulundu.

Çökmenin olduğu bölümün bir süre önce belediye ekiplerince onarıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sağanak Sivas yolda çökme

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