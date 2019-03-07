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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:27 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada, 22 kişi yaralandı.
​Kaza, saat 04.00 sıralarında İmranlı ilçesi Kemreli köyü mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Ankara'ya giden Gürkan Çelik (42) yönetimindeki 16 ABN 467 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağış ve yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, otobüs şoförü Gürkan Çelik ile yolculardan Fadime Karslı, Mehmet Karataş, Behçet Karslı, Caner Irmak, Erol Irmak, Abdulkadir Kaya, Fatma Çelikkol (49), Suat Çelikkol (54), Mustafa Yenigül (22), Hilal Akarsu (29), Berat Akarsu (21), Hülya Akarsu Küçük (36), Yasemin Aykut (32) ve Hatice Akın (49) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, İmranlı Devlet, Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralıSivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

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