HABER

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:38 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Otobüs ile otomobilin karıştığı kazda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, isimler de belirlendi.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Otobüs ile otomobilin karıştığı kazda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükselirken, isimler de belirlendi. Kazaya karışan araçlardan yolcu otobüsünü Mahmut Kandemir'in, Hafik ilçesinden Sivas yönüne giden otomobili ise Ahmet Güven kullandığı öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücü Ahmet Güven (52) ve eşi Zeliha Güven (47) olay yerinde, kızları Merve Aydemir (25) ise yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Güven'in torunu Eymen Gazi Aydemir (4) ise aynı hastanede tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için hastane morga kaldırıldı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan Çevreyolu'nun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 1 yaralıKontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 1 yaralı
Nazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybettiNazilli’de traktörün altında kalan baba ile kızı hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.