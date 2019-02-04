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Sivas'ta Ziraat Odası Başkanlığına kadın aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Sivas'ta Ziraat Odası Başkanlığı için ilk kez bir kadın, aday oldu.

Sivas'ta Ziraat Odası Başkanlığı için ilk kez bir kadın, aday oldu. Adaylığını açıklayan Birgül Canikligil(49), İstihdamın artması için tarıma kadın eli değmeli dedi.
Sivas'ta gelecek hafta yapılacak Ziraat Odası Başkanlığı için adaylar ortaya çıkarken, kentte ilk kez bir kadın aday da yarışa dahil oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü mezunu olan ve Çiftçi Kadınlar Derneği kurucusu Birgül Canikligil bir otelde düzenlediği toplantı ile adaylığını duyurdu. Toplantıya Sivas Ziraat Odası delegeleri ile Canikligil'nin yakınları katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Canikligil, kadınların tarih boyunca ülkesi için her alanda gereken mücadeleyi verdiğini söyledi. Günümüzde de kadınların her alanda başarı sağladığını belirten Canikligil, Tarım ve hayvancılık alanında tarih yazmak için bizde Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde bir ilke imza atmak istedik. İl bazında ilk defa bir kadın olarak Ziraat Odası başkan adayı olmaya karar verdim. Tarım alanındaki politikaların ve tarımsal yeniliklerin çiftçimize ulaştırılması, istihdamın tarım alanında artırılması için kadın eli değmesi gerektiğini düşündüm ve bu yola çıktım. Seçildiğim takdirde çalışkanlığımla, çalışmalarımızla ve projelerimizle bir örnek teşkil edeceğime söz veriyorum dedi.

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