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Sivas'taki arazi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 17:31 | Son Güncelleme

İmranlı ilçesinde amcasının oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasının oğlunu silahla yaralayan kişi tutuklandı, 2 kız kardeşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yukarı Boğazkesen köyünde arazi anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Hasan S'yi (61) tabancayla bacağından yaralayan Aziz S. ile komşuları Mehmet E'yi (70) demir çubukla başından ve boynundan yaralayan kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Aziz S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Güler S. ve Arzu S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. tatil için Yukarı Boğazkesen köyüne gelmiş, Aziz S. arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı amcasının oğlu Hasan S'yi tabanca ile bacağından yaralamış, kız kardeşleri ise komşuları Mehmet E'yi demir çubukla başından ve boynundan yaralamıştı.

Olayın ardından araçlarıyla kaçan 3 şüpheli jandarma ekiplerince Tokat'ın Niksar ilçesinde yakalanarak İmranlı'ya getirilmişti.

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arsa kavgası imranlı Sivas

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