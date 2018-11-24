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Sivas'taki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Sivas'ta bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste 2 mesai arkadaşını öldüren zanlı ve kayınbiraderi adliyeye sevk edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kamu kurumuna ait sosyal tesiste 2 mesai arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı ile kayınbiraderi adliyeye gönderildi.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde çıkan kavga sonrasında, 2 arkadaşını pompalı tüfekle vuran A.K. ile olayda kullandığı tüfeği temin ettiği ileri sürülen kayınbiraderi T.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde önceki gece çıkan kavga sonrasında, 2 arkadaşını pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçan A.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmış, A.K'nin ifadesinin ardından kayınbiraderi T.Ç. de gözaltına alınmıştı.

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cinayet Sivas zanlı

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