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Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Zanlı M.Z.Y. (32), Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.Z.Y, dün Mevlana Mahallesi Ethembey Parkı önünde aralarında alacak meselesi bulunduğu iddia edilen Şeyhmus Özal (43) ile tartışmış, silahla ağır yaralanan Özal, Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

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cinayet Sivas zanlı

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