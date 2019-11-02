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Sivas'taki Eğriçimen Yaylası beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 09:35 | Son Güncelleme

Sivas'taki Eğriçimen Yaylası beyaza büründü

SİVAS (AA) - Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası’nda mevsimin ilk karı yağdı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından yayla beyaza büründü.

Yaylada yaşayan Sadettin Dündar, yaz aylarında manzarasıyla insanların ilgisini çeken Eğriçimen Yaylası’nın kar yağışının ardından daha da güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Dündar, bu güzel ana şahit olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, yaylada kar yağışını cep telefonunu ile görüntülediğini ifade etti.

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Eğriçimen Yaylası kar yağışı Koyulhisar Sivas

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