Sivas'taki FETÖ/PDY davasında karar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan, çoğunluğu iş adamlarından oluşan biri tutuklu 41 sanıktan 11'i, 2 yıl 10 gün ile 11 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "sahte, özel belgeyi bilerek kullanma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılanan sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklar beraatlerini talep etti.
Sanıklardan Orhan A'ya 2 yıl 10 gün, İhsan A. ve Erdem Ş'ye 2 yıl 6 ay, Mehmet Emre Ç'ye 3 yıl 9 ay, Abdullah D'ye 5 yıl, Hakkı N'ye 5 yıl 10 ay, Melih Ş, Osman S. ve Mustafa D'ye 6 yıl 3 ay, Sadık E'ye 8 yıl 9 ay ve Yücel T'ye 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Tutuklu sanık Abdulbaki E. ile tutuksuz sanıklardan Hüseyin B. ve firari sanıklar Sadrettin D. ile Zeki B'nin dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, 25 sanığın beraatine hükmetti.
Tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Cumhur Ç. hakkında ise cezaya yer olmadığına karar verildi.
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