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Sivas'taki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:09 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın zanlısı adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.Ş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Sivas Adliye Sarayı'na getirildi.

B.Ş, adliyeye girişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Bayramtepe köyünden Halil Gül (34), arkadaşları Yücel Demir (53) ve A.Ş'yi (68) yanına alarak alacak verecek meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitmiş, burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş'nin evindeki av tüfeğini alarak ateş etmesi sonucu Gül olay yeri, Demir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saçmaların isabet ettiği A.Ş'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adliye cinayet Hafik Sivas

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