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Sivas'taki silahlı ve bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

Olayla ilgili mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Caddesi PTT Başmüdürlüğü önünde dün çıkan kavgaya karışan şüphelilerden Özkan K. (35) tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Özkan K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fazlı E. (49) ile Özkan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Fazlı E'nin tabancayla ateş etmesi üzerine Özkan K. de bıçakla saldırmıştı. Fazlı E'yi boynundan bıçaklayan, Özkan K. de ayağına isabet eden kurşunla yaralanmıştı. Bu sırada caddede yürüyen Soner Y. (22), Murat E. (49), Şahin K. (69) ve Hüseyin A. (49) silahtan çıkan mermilerin ayaklarına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Fazlı E'nin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

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kavga Sivas

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