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Sivas'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden anne, baba ve kızlarının cenazesi toprağa verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, Hafik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ta dün gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet Güven (52), eşi Zeliha Güven (47) ve kızları Merve Aydemir'in (25) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Güven çifti ve kızlarının cenazesi, Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine ölenlerin yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Mahmut K. yönetimindeki Ağrı Dağ firmasına ait 25 AAG 399 plakalı yolcu otobüsü ile Ahmet Güven yönetimindeki 05 AY 852 plakalı otomobil, dün Sivas-Erzincan kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi kavşağında çarpışmış, kazada Güven ile araçta bulunan eşi Zeliha Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, kızları Merve Aydemir ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Aydemir'in 4 yaşındaki oğlu Eymen Gazi Aydemir'in aynı hastanedeki tedavisi sürüyor.

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cenaze Sivas trafik kazası

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