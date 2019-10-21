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Sivas’taki trafik kazasında ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 19:37 | Son Güncelleme

Sivas’ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan yolu Kılavuz Mahallesi kavşağında meydana geldi.

Sivas’ta otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan yolu Kılavuz Mahallesi kavşağında meydana geldi. M.A.S. idaresindeki 58 BG 966 plakalı pikap ile Ömer Ç. idaresindeki 58 NE 967 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ç., araçta bulunan Sevim Ç. ve M.Ç. ile 58 BG 966 plakalı pikapın sürücüsü M.A.S. yaralandı. Çarpışmanın etkisi otomobilde sıkışan şoför Ömer Ç. sıkıştığı yerden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Ömer Ç. ve Sevim Ç. kaldırıldıkları Numune Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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