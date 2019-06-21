HABER

Sivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 23 Haziran Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 6 bin kişi, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitti.

Sivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - İSTANBUL'da 23 Haziran Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 6 bin kişi, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitti.
AK Parti Sivas İl Başkanlığı, 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tatilini Sivas'ta geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan seçmeni taşımak için yaklaşık 100 otobüs tahsis etti. Oy kullanmak isteyen yaklaşık 6 bin kişi otobüs terminalinde düzenlenen törenle İstanbul'a gönderildi.
AK Parti Sivas İl Başkanvekili Yusuf Tanrıverdi Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek seçimin yeniden yapılması kararı aldıktan sonra hız kesmeden çalışmalarda başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında genel merkez teşkilat başkanlığımızın ve il başkanımızın talimatları çerçevesinde oyunu kullanmak için İstanbul’a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk" dedi.
İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini ifade eden Tanrıverdi, "İstanbul'da oy kullanacak seçmen hemşehrilerimiz il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AK Parti genel merkez iletişim merkezine ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Sivas ve ilçelerinden yaklaşık 6 bin seçmenimizi teşkilatımız aracılığı ile İstanbul'a oy kullanmaları için yolcu ediyoruz. Bunun haricinde ise yine çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 5-6 bin seçmen vatandaşımız da kendi imkanları ile İstanbul'a gitmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandıSivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandıSivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandıSivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda'Yavuz' sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nda
Savaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdilerSavaştan gelip, PAÜ Tıp Fakültesini bitirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de öğretmenleri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

İstanbul'da hareketlilik! Polis operasyon düzenledi

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

'Kutsal göl' hayran bırakıyor

Dünyada sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol katediyorlar

Sadece orada var! Görebilmek için kilometrelerce yol geliyorlar

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Polisten kaçarken tarlada yakalandı

Aşırı yağışlar Kızılırmak'ın rengini değiştirdi

Drone ile bugün çekildi! Kızılırmak'in rengi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.