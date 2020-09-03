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Sivas'tan botla yolculuğa çıkan baba-oğul, Samsun'a ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 18:19 | Son Güncelleme

Sivas'ta yaşayan Orhan Erdal Çakırer (55) ile oğlu Muhammet Mustafa Çakırer (25) Sivas Kongresi'nin yıl dönümü nedeniyle, 9 günde botla kürek çekerek geçtiği Kızılırmak Nehri'nin Samsun'da Karadeniz'e döküldüğü noktaya ulaştı. Bin 556 kilometreyi ve güzergahtaki 8 ili botla geçen olan baba-oğul, "Milli mücadele ruhunu az da olsa tatmış olduk" dedi.

Sivas'tan botla yolculuğa çıkan baba-oğul, Samsun'a ulaştı

Sivas'ta yaşayan Orhan Erdal Çakırer ile oğlu Muhammet Mustafa Çakırer, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılırmak Nehri'ne botla kürek çekerek geçip, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere ilk adımı attığı Samsun'a ulaşmaya karar verdi.

SAMSUN'A ULAŞTILAR

Bu kapsamda baba-oğul, 25 Ağustos'ta botla Sivas'tan yola çıkarak, bin 556 kilometre kürek çekti ve bugün Samsun'da Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktaya ulaştı.

Baba ve oğlu, nehirde, barajlar ve Hidroelektrik Santralleri'nin olduğu kısımları ise karayoluyla aşmak zorunda kaldı. Geceleri kamp yaparak konaklayan ve kamu kurumlarına ait misafirhanelerde kalan Orhan Erdal ve Muhammet Mustafa Çakırer, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde ise Sivas'ta olacak.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere ilk adımı Samsun'dan attığını söyleyen Orhan Erdal Çakırer, "4 Eylül 1919'da Sivas'ta alınan kararlarla milli mücadele başladı. Sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Amacımız Sivas'a Samsun'u birbirine bağlayan Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e birleştiği noktaya gelmekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden bu mücadeleyi anlatmak ve farkındalık yaratmak için yola çıktık. 25 Ağustos'a Sivas'tan yola çıktık. 3 Eylül'de Samsun'da Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktaya ulaştık. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bin 556 kilometre toplam mesafe. Bazı yerlerde barajlar ve Hidroelektrik Santralleri yapıldığı için bazı yerlerde karayoluyla geçmek zorunda kaldık. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla biz milli mücadeleye başladık. Bu noktada çok önemli bir noktadayız" dedi.
Muhammet Mustafa Çakırer ise yaklaşık bin kilometreyi kürek çekerek geldiklerini söyleyerek "Güzel bir yolculuktu. Bu yolculukla Atatürk'ü biraz daha anlamış olduk. Zorlu bir mücadele. Biz Kızılırmak üzerinden geldik ama onlar bu güzergahı dağları taşları aşarak geçtiler. Milli mücadele ruhunu az da olsa tatmış olduk" diye konuştu. (DHA)

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