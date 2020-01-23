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Sivas'tan İdlib'e 2 TIR dolusu yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Hayrat Yardım Derneği tarafından toplanan 2 TIR yardım malzemesi, savaş mağdurları için Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Hayrat Yardım Derneği tarafından toplanan 2 TIR yardım malzemesi, savaş mağdurları için Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.
Suriye'nin İdlib kentinden rejim güçlerinin saldırısı altında kalan sivillere yardım ulaştırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde 'Bir aradayız, İdlib'in yanındayız' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Hayrat Yardım Derneği Sivas İl Temsilciliği tarafından toplanan 50 ton un ve giyecek ile yiyeceklerin bulunduğu 2 TIR yardım malzemesi, törenle İdlib'e uğurlandı. Tarihi jandarma binası önünde düzenlenen programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Bizim ülke sınırlarımız belli ama gönül sınırlarımız çok geniş o gönül sınırlarımızdaki mazlumlara, mağdurlara çığlıklara milletimizin duyarsız kalması mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın koordinesinde illerimizde hayır kurumlarımız çalışma başlattılar" dedi.
'TÜRK MİLLETİ İNANCI GEREĞİ YARDIM EDER'
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür ederek, "Biz Türk milleti olarak geçmişten aldığımız miras gereği sadece ülkemiz sınırları içerisinde yaşayanlara değil, dünyanın dört bir tarafında yaşayan mazlumlara ve mağdurlara bakmakla, onları korumakla yükümlüyüz. Bizim tarihimizin bize yüklediği misyondur bu, biz bunun farkında olarak birileri bunu farklı olarak değerlendirse de Türk milleti, inancı gereği yardım edecek ve etmeye de devam edecektir" diye konuştu.
Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Koordinatörü Kadir Darıcık da, "Şu anda yaklaşık 250 bin kişi Suriye ile Türkiye içerisinde sıkışıp kalmış durumda. Bizler de yardım derneği olarak bu acıya kayıtsız kalmayarak İdlib'e 2 TIR yardım malzemesi göndermek için kampanya başlattık" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dua edilerek 2 TIR yardım malzemesi savaş mağduru sivillere ulaştırmak üzere İdlib'e doğru yola çıktı.

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