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  4. Sivas'tan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Sivas'tan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Sivas'tan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Hayrat İnsani Yardım Derneği organizasyonuyla toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, hayırseverlerin bağışlarının kabul olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin gönül sınırlarının çok geniş olduğunu söyleyen Ayhan, "Gönül sınırımızdaki mağdurlara, mazlumlara, çığlıklara milletimizin duyarsız kalması asla mümkün değildir. Başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın koordinesinde, illerimizde de valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde hayır kurumlarımız bu konuda çalışma başlattılar." dedi.

Ayhan, hayırların doğru insanların ellerinden, doğru kurumlarla doğru yerlere ulaştırılmasını çok anlamlı bulduğunu dile getirerek, "Bu bölgede büyük bir çığlık var, insani bir durum var, adeta bir zulüm var ama bizim milletimiz devletimiz büyük bir devlet. Buna kayıtsız kalması da mümkün değil. Herkesin karınca kararınca bulunduğu yerden her türlü desteği vermesi gerekmektedir." diye konuştu.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci de İdlib ve Suriye'deki çığlığa sessiz kalmayanlara teşekkür etti.

Kahraman Türk ordusunun İdlib'in yaşanır bir bölge olması için uğraştığını dile getiren Ekinci, "Kahraman askerlerimize Rabb'imden kolaylıklar diliyorum. İnşallah ordumuzla, sivil toplum kuruluşlarımızla, devletimizin her kurumuyla o bölgenin insanlar için yaşanılır bir bölge olması noktasında herkes üzerine düşen görevi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyledi.

Yardım çığlığına duyarsız kalmayarak bağış kampanyasına destek olan hayırseverlere teşekkür eden Bilgin, "Türk milleti olarak geçmişten aldığımız miras gereği sadece ülkemiz sınırları içerisinde yaşayan değil, dünyanın dört bir tarafında yaşayan mazlumlara ve mağdurlara bakmakla ve onları koruyup gözetmekle yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Koordinatörü Kadir Darıcık ise yaklaşık 2 hafta önce başlattıkları kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

Darıcık, tırlarda 50 ton un, 5 bin kışlık elbise ve ayakkabı ile çeşitli yiyecekler bulunduğunu aktardı.

Yardım malzemesi yüklü tırlar, dua edilmesinin ardından yola çıktı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, dernek üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan yardım

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