Sivas'tan Pamukkale'ye alternatif 'Altınkale' projesi

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde hazırlanan bir proje ile Pamukkale’deki travertenlerin bir benzerinin oluşturularak ve turizme kazandırılacak. Sudaki kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen proje şehir merkezine 24 kilometre mesafede hayata geçirilecek. Vali Ayhan, “Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale' Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyordu” dedi.

Konu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün sahasında prototipi oluşturulan alanı gezdi ve çalışmaların başlaması talimatını verdi.

Altınkale'nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürüteceğini söyleyen Ayhan, "Sivas'ın marka değerinden birisi de Sıcak Çermik'tir. Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanmak için yeteri kadar zaman kaybı yaşadık. Artık emeklemeyi bırakıp yürümemiz, koşmamız lazım. Bununla beraber de tabi turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Sıcak Çermik'te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlamasıdır. Bizlerde MTA sahasındaki prototip üzerinde daha fazla çalışarak, görselliği artırıp bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz. Daha teknik daha fonksiyonel bir çalışma ile peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirerek üst düzey bir açık hava havuzu oluşturacağız" dedi.