Sivas'tan Suriye'ye yardım

SİVAS (AA) - Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen gıda ve giysi malzemelerini taşıyan 2 tır, Suriye'ye gönderildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Meydanı jandarma binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu tırların Suriye'ye Sivas'ın cömertliğini götürdüğünü söyledi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da yardımın toplanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ensar ruhu bu toplumu millet yapan en değerli unsurlardan biridir, bu duyguyu yaşatmak, hayır da yarışmak lazım." dedi.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Çakmak ise Suriye'de savaşın başladığı ilk yıldan itibaren sürekli yardım gönderdiklerini ifade etti.

Suriye'ye bugün 102 ve 103. yardım tırlarını uğurladıklarını aktaran Çakmak, "Bugüne kadar gönderdiğimiz tırların toplam değeri 4 milyon. Bu tırlarda da 475 çuval unumuz, 45 bin liralık pantolon ve gömlekten oluşan giysi, su, 30 bin lira değerinde el örgülerinden oluşan bebek ve çocuk kıyafetleri var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Sivas Müftü Yusuf Akkuş'un dua okumasının ardından tırlar, Suriye'ye doğru yola çıktı.

