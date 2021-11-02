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Şiveli dezenfektan çağrısı güldürdü

02.11.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle savaşta önemli rol oynayan dezenfektanları dükkan girişlerine yerleştiren Denizli esnafı, dezenfektan kullanımına dikkat çekmek için müşterileri için yerel şiveli çağrıda bulundu.

Şiveli dezenfektan çağrısı güldürdü

Türkiye’de artan korona virüsünden korunmak için en iyi yöntem maske, mesafe ve el dezenfektanı olarak değerlendirilirken, yetkililer de salgının yayılımını durdurmak için ‘dezenfektan’ uyarısı yapıyor. Sürekli yapılan uyarılara bir yenisi de Denizlili vatandaştan geldi. Denizli’de çaycılık 71 yaşındaki Yaşar Kabaklı, ‘dezenfektan kulanın’ çağrılarına yeni bir boyut kazandırarak, Ege şivesi ile yazılı dezenfektanı dükkanın önüne koydu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören dezenfektan üzerindeki “Akideşle bi yo basıverin de gıran giresicenin koronası gidivesin gari” okuyanların gülümsemesine neden oldu.

"FARKLI OLSUN İSTEDİK"

El dezenfektanın kullanılması için yöresel şiveyle dikkat çekmek istediklerini anlatan Yaşar Kabaklı, kent halkının konuştuğu şiveyle uyarı yaptıklarını ve güzel tepki aldıklarını söyledi. Kabaklı, “Bizim Denizli’nin şivesi böyle onun için yazı yazmak gereksinimi duydum. Sağlık için koran için bununla herkes elini hijyen yapıyor. Eliyle temizleyip hijyen kullanıyor. Ondan sonra oturup çayını kahvesini içiyor. Giderken tekrar temizliyor. Farklı bir şey olsun diye Denizli şivesiyle yazı yazdırdık. Ben Kaleli’yim ve buraya geleli 20 sene oldu. Denizliler böyle konuşuyor. ’Gelip bah, gidip bah, basıve’ gibi kelimeler kullanıyoruz. Vatandaşlarımız da hijyen olması için kendilerine dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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