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  4. Siverek Belediyesinde silahlar çekildi: 1 yaralı

Siverek Belediyesinde silahlar çekildi: 1 yaralı

23.11.2020 18:56 | Son Güncelleme:
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Siverek Belediyesi hukuk danışması, tartıştığı kişilerce vurularak yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Siverek Belediyesi binasında meydana geldi.

Siverek Belediyesi hukuk danışması, tartıştığı kişilerce vurularak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Siverek Belediyesi binasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, binanın 2’nci katına çıkan silahlı kişiler ile hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri, tabancayla Yıldızoğulları’nı vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan Selçuk Yıldızoğulları, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ilçeye gelerek, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan ile birlikte hastanede tedavi altına alınan Yıldızoğulları’nı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Erin daha sonra olayın gerçekleştiği Siverek Belediyesi’ni de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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