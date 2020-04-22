HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Siverek’te çekirge istilası korkuttu

Siverek’te çekirge istilası korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2020 16:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da çekirge istilasına uğrayan mahallede büyük korku yaşandı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu Mahallesi kırsalında görülen binlerce çekirgenin ekili arazilere zarar vermesinden endişe ediliyor.

Mahalle halkı çekirge istilasının ekili arazilerine zarar vermesinden korktuklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Çekirgelerin son yıllarda bölgede sıkça görüldüğünü ve her yıl çoğaldığını belirten mahalle halkından Mehmet Aycan, "Son yıllarda mahallemizde sürekli çekirgeler görülüyor ve girdikleri alanı tamamen bitiriyorlar. Bizler hayvancılık ve çiftçilikten geçiniyoruz ama çekirgeler her yere zarar verdiği için sıkıntı çekiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz, kendi imkanlarımız ile ilaçlama yapıyoruz ama yeterli değil'' dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İBB'den 23 Nisan için 100'üncü Yıl MarşıİBB'den 23 Nisan için 100'üncü Yıl Marşı
Virüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığıVirüsle mücadele eden hemşirenin göz yaşartan fedakârlığı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siverek Çekirge Istila

En Çok Okunan Haberler

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Koronadan hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! 15.00'te başladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

İsyan etti: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

İsyan etti: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

86 yaşındaki Resmiye Nine'den üzücü haber geldi!

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Korkunç olay! Koronavirüs nedeniyle sevgilisi yanına gelemeyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastanede nişanlandılar! Sağlıkçı çifte koronavirüs şeklinde pasta

Hastanede nişanlandılar! Öyle bir pasta yaptılar ki...

Ne yasakları, ne de sosyal mesafeyi umursadılar!

Ne yasakları, ne de sosyal mesafeyi umursadılar!

İBB'den 23 Nisan için 100'üncü Yıl Marşı

İBB'den 23 Nisan için 100'üncü Yıl Marşı

Her gece ölen karısının resmine sarılıp uyuyan adama bakıcısından duygulandıran hediye

Ölen karısının resmine bakarak uyuyan adama duygusal hediye

Koronaya yakalanan genç kadının ’karantina odası’ şaşkınlığı

Koronaya yakalanan genç kadının ’karantina odası’ şaşkınlığı

Anneannesi dışarı çıkmak isteyince böyle engelledi

Anneannesi dışarı çıkmak isteyince böyle engelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.