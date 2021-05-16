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Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı

16.05.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Siverek'te husumetli iki aile arasında bıçak ve sopalı kavga: 8 yaralı

Olay gece saatlerinde Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Budacı ve Çulcu aileleri arasında tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA VE BIÇAKLAR KULLANILDI

Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Budacı ailesinden Metin (24), Şiyar (22), Şahin (21), Burak (14), Ali (43), Ersin (20), Yusuf (23) ve Sedat Budacı (29) yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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