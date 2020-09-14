Siverek'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gögercin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Siverek yönünde ilerleyen inşaat işçilerinin taşındığı İsmet Kürkçü yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Abdulbaki Çiçekli, Veli Kuyanay, Mustafa Kürkçü, Barış Beyaz, Neşet Ekinler ve Mehmet Veysi Güzen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

