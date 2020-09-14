HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siverek'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

Siverek'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 00:36 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Siverek'te, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonet şarampole devrildi: 7 yaralı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gögercin Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Siverek yönünde ilerleyen inşaat işçilerinin taşındığı İsmet Kürkçü yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Abdulbaki Çiçekli, Veli Kuyanay, Mustafa Kürkçü, Barış Beyaz, Neşet Ekinler ve Mehmet Veysi Güzen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın koronavirüs testi pozitif çıktıBeyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
AÖF diplomalar ne zaman verilecek?AÖF diplomalar ne zaman verilecek?
En Çok Okunan Haberler
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
13 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Son hali bambaşka! 20 kilo aldı, saçları...
Son hali bambaşka! 20 kilo aldı, saçları...
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu
Kayseri'de intihara kalkışan genci polis ikna etti
Kayseri'de intihara kalkışan genci polis ikna etti
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Turuncu listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyardı
Bakan Koca, ağır hasta sayısını işaret ederek uyardı
Antalya'da skandal olay! Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavukları kaderine terk etti
Kredi çekmek için aldığı kaz ve tavukları kaderine terk etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.