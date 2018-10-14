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Siverek’i toz bulutu kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 22:02 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Siverek’i toz bulutu kapladı

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerin de aniden etkili olan toz bulutu gökyüzünü kızıla bürüdü. Görüş mesafesinin azaldığı ilçede vatandaşlar erken saatlerde evlerine girdi.

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Siverek’i toz bulutu kapladıSiverek’i toz bulutu kapladıSiverek’i toz bulutu kapladı

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