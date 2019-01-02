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Siverek'te 120 kişinin alınacağı geçici işe 5 bin kişi başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 120 kişinin alınacağı 9 aylık geçici işe 5 bin kişi başvurdu. İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde sağanağa rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü, ilçedeki okullarda temizlik işçisi olarak 9 aylık süre ile çalıştırılmak üzere 120 işçi alınacağını duyurdu. İş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar İŞKUR İlçe Müdürlüğü önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Genç- yaşlı yüzlerce kişi saatlerce, sağanak altında iş başvurusu yapmak için beklerken bazı kadınların kucağında çocuklarıyla sıra beklemesi dikkat çekti. 5 bin kişinin başvurduğu işe alınacak 120 kişinin, noter kurası ile belirleneceği belirtildi.

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