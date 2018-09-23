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Siverek'te 17 bin öğrenci okul yerine pamuk tarlasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 10:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tarım işçiliğinde çalışan ailelerin çocukları okul yerine bu yıl da pamuk tarlasına gitti.

Siverek'te 17 bin öğrenci okul yerine pamuk tarlasında

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tarım işçiliğinde çalışan ailelerin çocukları okul yerine bu yıl da pamuk tarlasına gitti. Pamuk hasadının okulların açıldığı haftaya denk gelmesi ilçede 17 bine yakın öğrenci, okula 1 ay geç başlayacak.
81 bin 576 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü ilçedeki tarım işçiliği yaparak geçimini sağlayan ailelerin çocukları, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılında okul yerine yine pamuk tarlalarına gitti. İlçe merkezinde ikamet edip, pamuk hasadı için ilç merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Ediz mahallesinde çadırda yaşayan ve ekonomik sorunlar nedeniyle tarım işçiliği yaptıklarını belirten Ali Alparslan "30 gün sürecek olan pamuk hasadı için tarlaya geldik. İki öğrencim var benim. Diğer arkadaşların da öğrencileri var. Tarım işinde olduğumuz için çocuklarımızla gelmek zorundayız. Çocuklarımın her biri günde 30 ile 40 kilo arasında pamuk topluyor. Mecburen okula geç başlıyorlar ve derslerinden geri kalıyorlar. Biz de maddi imkansızlıklardan dolayı buraya gelmek zorundayız" dedi.
Tarlada pamuk toplayan 9 yaşındaki Zeynep Alparslan, ise "Pamuk ne zaman biterse o zaman okula başlayacağım. Okulda derslerimden geri kalıyorum. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Okulda en çalışkan öğrenciyim, tarladan dönünce çok çalışmam gerekiyor" diye konuştu.
SIRTINDA UYUYAN BEBEĞİ İLE PAMUK TOPLADI
Pamuk tarlasında pamuk toplayan işçilerin arasında sırtında 1,5 yaşındaki çocuğu ile pamuk toplayan kadın ise dikkat çekti. Çocuğu yerde uyuttuğu zaman ağladığını belirten anne, "Çocuğum durmadığı için sırtımda bağlayarak pamuk topluyorum ve çok zorlanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Siverek'te 17 bin öğrenci okul yerine pamuk tarlasındaSiverek'te 17 bin öğrenci okul yerine pamuk tarlasındaSiverek'te 17 bin öğrenci okul yerine pamuk tarlasındaSiverek'te 17 bin öğrenci okul yerine pamuk tarlasında

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