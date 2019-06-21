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Siverek'te 6 kişinin öldüğü olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 21:36 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişinin silahla vurularak, 2 kişinin ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu öldüğü olayla ilgili, 1 kişi daha tutuklandı.

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişinin silahla vurularak, 2 kişinin ise yaralıları taşıyan otomobilin çarpması sonucu öldüğü olayla ilgili, 1 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.
Siverek’e bağlı Çeltik Mahallesi’nde, cumartesi günü İzol Aşireti'ne mensup, akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Zozan İzol (42), Mustafa Serdar İzol (24), Meral İzol (42) ve Hakkı İzol (49) hayatını kaybetti. Yusuf Rojhat İzol, Cihan İzol, Serhat Ferman İzol, Cemal İzol ve Mehmet Metin İzol ise yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) de yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 5'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Cemal İzol da bugün akşam saatlerinde çok sayıda asker ve polisin önlem aldığı adliyeye zırhlı polis aracıyla getirildi. Savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen İzol, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tutuklu kişi sayısı 6'ya yükseldi.

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