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Siverek'te 7 araç birbirine girdi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda, 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda, 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda 5 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonet, birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü.

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