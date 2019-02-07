HABER

Siverek'te 90 yaşındaki Kore Gazisi vefat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Kore gazisi Şükrü Aloş, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Kore gazisi Şükrü Aloş, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara’daki bir hastanede, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 9 çocuk ve 80 torun sahibi Şükrü Aloş, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Kore gazisi Aloş için Siverek’te Abdulkadir Geylani Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, 107'nci Topçu Alay Komutanı Vekili Serdar Analı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Aloş'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şükrü Aloş, Göğsügüzel Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Şükrü Aloş’un, ilçedeki yaşayan son Kore gazisi olduğu belirtildi.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Kan kaybeden yaralıyı jandarma ekibi hastaneye ulaştırdıKan kaybeden yaralıyı jandarma ekibi hastaneye ulaştırdı
Tartıştığı kişiyi vuran şahıs serbest bırakıldıTartıştığı kişiyi vuran şahıs serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.