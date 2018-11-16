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Siverek'te, aç kalan domuzlar mısır tarlasına indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde aç kalan domuzlar mısır tarlasına indi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde aç kalan domuzlar mısır tarlasına indi. Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karakeçi köyünde, aç kalan ve mısır tarlasına inen domuzlarla karşılaşanlar gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşların şaşkınlığı aralarındaki konuşmalara yansıdı. İlk defa domuz gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri, tarladaki 2 domuzun nereden geldiğini anlamadıklarını ve bağrışınca kaçtıklarını ifade etti.

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