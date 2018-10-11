HABER

Siverek'te adliyede kavga: 8 yaralı, 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazi davasının görüldüğü adliye binasında taraflar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arazi davasının görüldüğü adliye binasında taraflar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği ve adliye dışında da devam eden kavgayla ilgili 18 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra meydana geldi. Salıncak Mahallesi'nde oturan Akıl ve Demir aileleri arasındaki arazi anlaşmazlığı davasının görüldüğü adliyeye gelen taraflar, duruşma salonu önünde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yumruk ve sandalyelerle birbirine saldıran tarafları polis ayırdı. Polisin adliyede biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavga adliye dışında da devam etti. Adliye çevresine çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından adliye binasında çıkan kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen 18 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavganın ardından Salıncak Mahallesi'nde ve hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Tarım işçilerinin balık istifi taşınmasına cezaTarım işçilerinin balık istifi taşınmasına ceza
Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili yargılanan kamyon sürücüsüne beraatKastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili yargılanan kamyon sürücüsüne beraat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Beşiktaş'tan Ozan Tufan operasyonu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor

Anneden kahreden sitem!

Anneden kahreden sitem!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Akçakoca'da 14 metrelik teknesiyle denize açıldı, bu şekilde geri döndü!

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Çocuklarının gözü önünde karısını yüzünden bıçakladı

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

Vahşet! Polis boğazında koli bandı sarılı cesedini buldu

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.