HABER

Siverek'te anız yakılan tarlada hortum çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi.

Siverek'te anız yakılan tarlada hortum çıktı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi. Hortum mitrelerce yükselkiği çıkarken, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Siverek- Hilvan yolunun 20'nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.

FOTOĞRAFLI

Siverek'te anız yakılan tarlada hortum çıktıSiverek'te anız yakılan tarlada hortum çıktı

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Hacca gitmek için bisikletle Londra'dan yola çıkan grup, Erdoğan ile görüştüHacca gitmek için bisikletle Londra'dan yola çıkan grup, Erdoğan ile görüştü
Endonezya Devlet Başkanı Widodo rakibiyle bir araya geldiEndonezya Devlet Başkanı Widodo rakibiyle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyine yeni harekat başlatıldı

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Bedelli askerlikte başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da çocukların kavgasına büyükler de katıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti

Anne- kız, eski gelinlerini hastanelik etti!

Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Baba olacağını öğrenince kalp krizi geçirip ölmüştü! Kızı da kazada hayatını kaybetti

Babalık sevincine kalbi dayanamamıştı! Kızı da...

Konya'da dehşete düşüren görüntü! Elinde tüfek, belinde tabanca ile gitmiş

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.