Siverek'te anız yakılan tarlada hortum çıktı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, anız yakılan tarlada hortum meydana geldi. Hortum mitrelerce yükselkiği çıkarken, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek- Hilvan yolunun 20'nci kilometresindeki yol kenarında bulunan tarlada yakılan anız sonrasında oluşan hortum, hareket halindeki sürücülerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Gökyüzüne yükselen hortumun bölgede zarara neden olup olmadığı ise öğrenilemedi.

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