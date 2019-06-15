HABER

Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 14:22 | Son Güncelleme

  Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginliğin yaşandığı ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastanenin bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise, polisler tarafından havaya uyarı ateşi açılarak sonlandırıldı.
Olay, sabah saatlerinde Siverek’e bağlı kırsal Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol’un kardeşleri ile amca çocukları arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Zozan (30), Mustafa (24), Meral, (42), Hakki (49), Cihan, Cemal, Serhat Ferman, Yusuf Rohat ve Mehmet Metin İzol yaralandı.
YARALILARI TAŞIYAN OTOMOBİL, YAYALARA ÇARPTI
Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere araçlarla yola çıkarıldı. Yaralıları taşıyan otomobillerden biri, yolda Rıdvan Buluş (30) ile Serdar Delen' (31) çarptı. Buluş ve Delen, olay yerinde yaşamını yitirdi.
KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİ, KURTARILAMADI
Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zozan, Mustafa, Meral ve Hakki İzol da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hastanede kavganın tarafları arasında yaşayan arbedeyi polis havaya uyarı ateşi açarak güçlükle engellendi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şanlıurfa’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Gerginliğin devam ettiği Siverek’e gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve Jandarma Alay Komutanı Sabri Krişciler ile birlikte Siverek Devlet Hastanesi'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Valilik yaşanan olayla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların hasta yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. İlçe genelinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Acil servise getirilen yaralılar
- Alınan güvenlik önlemleri
- Yüzleri kapatılan yaralılar
- Toplanan kalabalık
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 186 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-

===================

PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...Erkekler dikkat! Siz de bunları tüketiyorsanız...
İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklamaİBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama
Sinop'ta imar planları iptal edildi, tüm inşaatlar durduSinop'ta imar planları iptal edildi, tüm inşaatlar durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolmuştu, şehit olduğu belirlendi

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Arka Sokaklar finalinde ekibi yıkan acı haber

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İstanbul Bağcılar'da korkutan yangın!

Bu sabah istanbul...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.