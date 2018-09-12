Siverek'te bir ev, uzun namlulu silahlarla tarandı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler uzun namlulu silahlarla bir evi taradı. Olayda yaralanan olmazken, eve ateş açanların yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay, dün gece Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Kalenderli’ye ait ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu tüfeklerle tarandı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda çok sayıda mermi, ikinci kattaki eve isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis, çok sayıda boş fişek ele geçirdi. Polis evi tarayan kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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