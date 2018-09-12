Siverek'te bir ev, uzun namlulu silahlarla tarandı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler uzun namlulu silahlarla bir evi taradı. Olayda yaralanan olmazken, eve ateş açanların yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, dün gece Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Kalenderli’ye ait ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu tüfeklerle tarandı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda çok sayıda mermi, ikinci kattaki eve isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis, çok sayıda boş fişek ele geçirdi. Polis evi tarayan kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?
Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Bedelli askerlik programı belli oldu
Yeni havalimanına isim tartışmalarına tarihçi Murat Bardakçı da katıldı! O ismi önderdi
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor mu? Sebebi kullandığınız bu uygulama olabilir
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum