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Siverek’te çekirge istilası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dört kırsal mahalleyi çekirdekler istila etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dört kırsal mahalleyi çekirdekler istila etti. Mera ve ekili arazilerde görülen çekirgelerin yerleşim yerlerine yaklaşmasını önlemek isteyen vatandaşlar ellerindeki bez parçaları ile çekirgeleri kovalıyor.
İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Güldoruğu, Beşyamaç, Bağlık ve Ortaköy kırsal mahallelerinde görülen çekirgeler insanları tedirgin ediyor. Özelikle ekili tarla ve hayvanların otlandığı meralara zarar veren çekirgelerin yerleşim yerlerine ilerlemesini önleyebilmek amacıyla vatandaşlar kendilerince çözümler üretiyor. Mahalleli, ellerine aldıkları bez parçaları ile çekirgeleri kovalayarak yönlerini değiştirmeye çalışıyor.
Güldoruğu Mahallesi sakinlerinden Davut Geboz, geçen sene de çekirge istilasına uğradıklarını belirterek, "Geçen senelerde de bu çekirge istilası bu köylerde baş göstermişti, devletten yardım istemiştik. Galiba biraz geç müdahale edildi, geçen sene uçmaya başladıkları zaman müdahale edildi. Şimdi halen küçükler halen uçmuyorlar, bunlar büyüdükleri zaman hiçbir şey bırakmıyorlar" dedi.
Devletten yardım beklediklerini belirten Davut Geboz, "Bunlarla mücadele biz köylülerin yapacağı iş değildir, buna mutlaka devlet el atması lazım” ifadesini kullandı.
Gerekli her yere başvurduklarını sözlerine ekleyen Geboz, ”Ziraata, Urfa’daki gerekli yerlere bildirdik ama maalesef beş tane sırt pompası ve ilaç verdiler, kendiniz ilaçlayın diyorlar ama köylünün bunlarla mücadele edecek gücü ve imkanı yok, artık uçakla mı, traktörle mi neyle yapılacaksa bir an önce ilaçlanma yapılsın” dedi
Çekirgelerin tarla ve meralara büyük zarar verdiklerini belirten mahalle sakinlerinden Hıdır Aycan, "Bunlar çıktıktan sonra ekinleri mahvettiler zaten, hayvanlarımız da nasibini aldılar, dolaysıyla bu çekirgeler ekonomik olarak da bizi etkiledi. Köy halkı büyük sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

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