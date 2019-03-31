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Siverek'te CHP’li başkan adayı Bucak gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Siverek'te CHP’li başkan adayı Bucak gözaltına alındı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya'yı darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak, AK Parti'nin ilçe belediye meclis üyesi adayı Nusret Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre Bucak, tartışma sırasında Kaya'yı darbetti. Kaya, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşananların ardından Fatih Bucak ise polis tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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