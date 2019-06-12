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Siverek’te çobanlar arasında kavga: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.Olay, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bardakçı kırsal Mahallesi’nde meydana geldi.

Siverek’te çobanlar arasında kavga: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla ağır yaralandı.
Olay, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bardakçı kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, mera yüzünden çobanlar arasında kavga çıktı. Çobanların yakınlarının da olaya karışmasıyla kavga büyüdü. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi Bubo Arıkçı’ya isabet etti. Ağır yaralanan çoban olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, durumunun ağır olmasından dolayı ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Jandarma olayın büyümemesi için kırsal mahalle ve hastanede güvenlik önlemleri alırken, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Siverek’te çobanlar arasında kavga: 1 ağır yaralı

Siverek’te çobanlar arasında kavga: 1 ağır yaralı

Siverek’te çobanlar arasında kavga: 1 ağır yaralı

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