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Siverek’te eve silahlı saldırı kamerada

28.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir eve gündüz vakti silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir eve gündüz vakti silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Siverek ilçene bağlı Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Nusret K.ya ait eve silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, mermiler ev ile altında bulunan bir iş yerine isabet etti. Saldırı sonrası polis ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırı sonucu eve ve iş yerine isabet eden mermi izleri ve boş kovanlar üzerinde inceleme başlattı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan kimliği belirsiz kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olaylı ilgili soruşturma sürüyor.

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