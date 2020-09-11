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Siverek’te fırtına ağaçları kökünden söktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde fırtına ağaçları kökünden söktü.Şanalıurfa’nın Siverek ilçesinde aniden etkili olan fırtına, ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde fırtına ağaçları kökünden söktü.
Şanalıurfa’nın Siverek ilçesinde aniden etkili olan fırtına, ilçede vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 5 dakika etkili olan fırtına ağaçları kökünden sökerken, birçok evin çatısını uçurdu.
Fırat Mahallesi’nde bulunan bir parkta 18 yıllık ağaç fırtınanın şiddetine dayanamayarak kökünden söküldü. Şans eseri kimsenin parkta bulunmamasından dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Mahalle sakinlerinden Adil İvak, fırtınanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, "Aniden bir fırtına çıktı, ben hortum zannettim. Fırtına parka yetişti ben kaçtım, bu ağaç ise fırtınaya dayanamayarak kökünden söküldü. Burada hep çocuklar oyun oynardı, çok şükür o esnada çocuk yoktu” dedi.
Abdulvahap Koçal ise "Aniden bir hortum çıktı, rüzgarla birlikte şiddetliydi ve ağaçları kökünden kopardı. Yaklaşık 5 dakika sürdü ama çok korktuk” diye konuştu.

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