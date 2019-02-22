Siverek’te genç girişimci sanat ve hobi atölyesi açtı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde genç girişimci ve aynı zamanda resim öğretmeni olan Ömer Urtekin sanat ve hobi atölyesi açtı.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde açılan atölyede, tamamı kendi el sanatı olan resim, kaligrafi , hat sanatı gibi değişik eserler sergilendi. Atölyede resim, kaligrafi, fotoğraf sanatına merakı olanlara ders verilecek.

Açılışa Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, AK Parti Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Aydın ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Yaptığı çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Ömer Urtekin,"Siverek’te Kaligrafi ve sanat adına bazı eksiklerin olduğunu fark ettim, kendim de resim öğretmeniyim. Bu zamana kadar Siverek Halk Eğitiminde Kaligrafi dersleri veriyordum. Bu özel sanat atölyesini açma sebebim, bazı öğrencilerimiz resim derslerini alabilmek için, il dışına çıkıyor, ben kendimde 2007 yılında il dışında resim dersi aldım, o yıldan beri Siverek’te bu konuda bir çalışma göremedim. Bende bu eksikliği hisettiğim için burayı açtım. Açılışımıza katılan İlçe Kaymakamımıza ve tüm davetlilere teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa katılan vatandaşlardan Sinan Uçar, ’Sanat Atölyesinin açılışı Siverek’te sanat adına önemli bir adım olduğunu’ belirterek, "Ömer hocamızın çalışmasını gelip gördük, gerçekten çok hoşuma giden bir çalışma olmuş. İnşallah gençlerimiz bu gibi çalışmalar yaparlar. Gerçekten çok mutlu olduk, güzel bir çalışma. Ömer hocamızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



