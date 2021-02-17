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Siverek’te hırsızlar ahırdaki 52 kuzuyu çaldı

17.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Siverek’te hırsızlar ahırdaki 52 kuzuyu çaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ahırdaki 52 kuzuyu çalan hırsızlar kayıplara karıştı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Aşlıca Mahallesi’ne bağlı Ağılcık Sokak’ta meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ahırdaki 52 kuzuyu çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Aşlıca Mahallesi’ne bağlı Ağılcık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre gece yarısı ahırdaki kuzulara yem veren Mustafa Dağ, ahırın kapısını kilitleyerek eve gitti. Sabah saat 04.00’da uyanan Mustafa Dağ, kuzulara yeniden yem vermek için ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olduğunu fark eden Dağ, içeri girdiğinde 52 kuzunun yerinde olmadığını gördü.

Jandarmaya haber verdi
Kuzuların çalındığını anlayan Mustafa Dağ, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaparken tek mal varlığı çalınan kuzular olan Mustafa Dağ ve komşuları çevrede kuzuları aradı. Kuzuları bulamayan Dağ, bir yıllık emeğinin çalındığını belirterek yetkililerden kuzuların bir an önce bulunması için yardım istedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siverek’te hırsızlar ahırdaki 52 kuzuyu çaldı

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