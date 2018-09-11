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Siverek'te iki aile kavga etti: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kavga, öğle saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Gerger Caddesi'nde karşılaşan Kalender ve Kantarmış ailesinin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada Zekeri Kantarmış, Hakan Kantarmış ve Cuma Kantarmış yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan bıçakla yaralanan Hakan Kantarmış doktorların çabasına karşın kurtarılmadı. Kantarmış’ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, polis ve jandarma hastane ile olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polis olay yerinden kaçan kavgaya karışan Kalender ailesine mensup kişilerin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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