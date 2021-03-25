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  4. Siverek’te iki grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü

Siverek’te iki grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü

25.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga çıktı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçenin Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan EMBA iş merkezi karşısında oldu. Alınan bilgilere göre, köfteci minibüsü işleten Rıdvan G. ile Levent A. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya her iki tarafın yakınlarının da karışması sonucu, olay kısa sürede bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kavgayı ayırırken kavgada vücudunun değişik yerlerinden bıçak darbeleri alan, Rıdvan G, Vedat G ve Levent A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan Rıdvan G. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayda ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Levent A’nın Şanlıurfa’ya kaldırıldığı öğrenildi.

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