Siverek'te iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Özcan Kılıç yönetimindeki 27 P 3121 plakalı hayvan yüklü kamyonet, Arif Taşlama yönetiminedeki 46 VB 221 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerden Özcan Kılıç ile yanında bulunan Selim Bayram ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selim Bayram (35), acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Bayram'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, diğer yaralı Özkan Kılıç'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

