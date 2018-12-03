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Siverek’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 09:49 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Siverek’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Mehmet SEZGİN / SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde iki otomobil çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi, Mehmetçik Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Celal Tekin yönetimindeki 63 N 0213 plakalı otomobil kavşağa girdiği sırada, karşı yönden gelen Bayram Sümbül yönetimindeki 34 AE 2774 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken her iki otomobilin sürücüsü ile otomobillerde bulunan Kadir Sıtacı, İlhan Acar, Salih Düzbayır, Orhan Bahçevan ve Didem Özipek yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
FOTOĞRAFLI

Siverek’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSiverek’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSiverek’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSiverek’te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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