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Siverek’te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 20:51 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi, yaralandı.

Siverek’te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 6 yaralı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, inşaat işçilerinin taşındığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi, yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Karacadağ yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Karacadağ Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan ve akşam ilçe merkezine dönen işçileri taşıyan Ramazan Uçar (23) yönetimindeki 63 EN 371 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen kamyonetteki sürücü Ramazan Uçar ve işçiler Ahmet Telek (38), Murat Uçar (31), Recep Tayanç (31), Cumali Uçar (35) ve Erdal Koçal (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruştura başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Siverek’te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 6 yaralıSiverek’te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 6 yaralıSiverek’te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 6 yaralıSiverek’te işçilerin taşındığı kamyonet devrildi: 6 yaralı

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